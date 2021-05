Lazio - Genoa, le probabili formazioni: Hoedt in difesa

Simone Inzaghi dovrà fare i conti con la pesante assenza di Francesco Acerbi per squalifica. Per sostituire il difensore biancoceleste il tecnico biancoceleste sceglie il rilancio di Wesley Hoedt contro il Genoa, con Radu e Marusic rispettivamente sul centro-sinistra e sul centro-destra. A sinistra Lulic vince il ballottaggio con Fares, mentre a centrocampo confermati Luis Alberto e Lucas Leiva. Davanti Immobile e Correa sono ancora i favoriti per partire dal primo minuto. Escalante è fermo per un problema muscolare, Caicedo spera di recuperare dalla fastidiosa fascite plantare.

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2) - Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Genoa (4-4-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Masiello, Radovanovic; Zappacosta, Strootman, Badelj, Pjaca; Destro, Scamacca.