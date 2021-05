Lazio - Genoa, un'altra vittoria all'Olimpico per la storia. E l'ex Immobile ha il dente avvelenato

Ad aprire la domenica della 34ª giornata di Serie A sarà Lazio - Genoa, anticipo in programma alle 12:30. Bilancio positivo all'Olimpico per i biancocelesti che nelle ultime 11 gare tra casa e trasferta hanno perso solo due volte contro i rossoblù. Con un successo la squadra di Inzaghi conquisterebbe l'undicesima vittoria consecutiva in casa per la prima volta nella sua storia. Tanti gli ex dell'incontro, tra questi Ciro Immobile che ha nei liguri una delle sue vittime preferite in assoluto. Di seguito tutte le statistiche del match.

- Sarà l’incrocio numero 102 in Serie A tra Genoa e Lazio. Il bilancio complessivo è alla pari con 37 vittorie a testa e 27 pareggi. 153 le reti segnate dai biancocelesti contro le 141 dei liguri.

- Nei 50 precedenti di campionato disputati all'Olimpico, la Lazio è uscita vittoriosa in 26 occasioni. Le sconfitte e i pareggi sono rispettivamente 8 e 16.

- Il Genoa dell’ex Ballardini potrebbe centrare il KO numero 500 nelle trasferte di Serie A col girone unico. I rossoblù, infatti, sono attualmente a quota 499 sconfitte totali.

- Dopo aver vinto otto sfide consecutive di Serie A contro la Lazio tra il 2011 e il 2015, il Genoa ha ottenuto solo due successi nelle successive 11 gare contro i biancocelesti (3N, 6P).

- Nelle ultime nove sfide tra Lazio e Genoa in Serie A sono stati realizzati 35 gol, una media di 3.9 a incontro - nel parziale solo una volta una delle due formazioni non ha trovato la rete: il Genoa nella sconfitta 0-4 del settembre 2019.

- I due punteggi più ricorrenti in questa sfida sono figli del segno X. L’1-1 si è verificato 9 volte, segue lo 0-0 a quota 6. L'ultimo pareggio tra Lazio e Genoa all'Olimpico però risale al novembre 2008 (1-1) - da allora sei successi biancocelesti e cinque rossoblù.

- La Lazio, attualmente in una striscia di 10 successi interni di fila in campionato (come nel 1937 e nel 1974), può registrare 11 vittorie di fila in casa per la prima volta nella sua storia nella competizione.

- Il Genoa ha perso le ultime due trasferte di campionato e potrebbe registrare tre sconfitte esterne di fila nella competizione per la prima volta dall'ottobre 2019, una serie di quattro che includeva anche una gara con la Lazio all'Olimpico.

- Ciro Immobile ha segnato le sue prime cinque reti in Serie A con la maglia del Genoa nella stagione 2012/13 - da ex ha realizzato 10 gol contro i rossoblù, una delle tre formazioni contro cui è andato in doppia cifra nella competizione con Sampdoria e Cagliari.

- Joaquín Correa ha preso parte a quattro reti nelle ultime quattro presenze di Serie A (tre gol, un assist) - tuttavia, solo contro l'Inter (otto) l'attaccante della Lazio ha giocato più gare che contro i rossoblù (sei) senza mai trovare la rete nella competizione.

- Mattia Destro ha preso parte a sette gol contro la Lazio in Serie A (sei reti, un assist), contro nessuna squadra attualmente nella competizione ha fatto meglio. Tre degli ultimi quattro centri di Destro nel massimo campionato sono stati siglati fuori casa.

- Milinkovic-Savic ha segnato 3 gol al Genoa con la maglia della Lazio, due in campionato e uno in Coppa Italia. Solo Atalanta (5) e Inter (4) sono state trafitte di più dal centrocampista serbo.

- Il bomber del confronto è Silvio Piola con 8 reti, seguito da Immobile a 7 e Signori, Pisa e Dal Monte con 6.

- Sono diversi gli ex della partita, a partire dal tecnico del Genoa Ballardini. Marchetti, Pandev, Behrami e Badelj i rossoblù con un trascorso nella Lazio, mentre Immobile e Cataldi hanno vestito la maglia dei liguri.