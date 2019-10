Lazio, Gentiletti: "Il derby di Rosario è più importante di quello di Roma"

Il derby tra Lazio e Roma è comunemente considerato uno dei più importanti del mondo. Tutti i giocatori che hanno militato nelle due squadre della Capitale hanno sempre descritto la stracittadina come un qualcosa di fantastico, con un clima mai visto in nessuna altra città. Particolare l'opinione di Santiago Gentiletti, ex difensore biancoceleste oggi in forza al Newell's Old Boys. Queste le sue parole ai microdoni di Club 947 FM: "Newell's Old Boys - Rosario Central è più importante di Lazio - Roma. Qui a Rosario si tratta di calcio e niente di più". La militanza in una delle due squadre di Rosario può essere la spiegazione a queste dichiarazioni. Almeno a noi piace pensarla così.

LAZIO - ATALANTA, LAZZARI SUPERA MARUSIC

LAZIO, LE PAROLE DI GABRIELE PAPARELLI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE