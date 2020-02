Lazio, gestire le forze per non fermarsi: il minutaggio dell'undici biancoceleste

Gestire le forze, questo un diktat più che utile nei momenti di massimo sforzo fisico. Domenica per la Lazio sarà la terza partita in una settimana. Comunque, fuori dalle coppe, i biancocelesti potranno "giocare" con le energie nell'ultimo sprint del campionato. Durante il mercato non c'è stato alcun intervento da parte della società per rinforzare la rosa, Inzaghi dovrà far di necessità virtù. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il numero di giocatori utilizzati dal mister piacentino è uguale a quello della Juventus, ovvero 23. L'Inter, invece, ne ha schierati 5 in più dall'inizio della stagione. E tre sono proprio acquisti di gennaio (Young, Moses ed Eriksen). Il dato sul minutaggio dell'undici base balza poi agli occhi. La Lazio ha raggiunto quota 18.013, divario evidente con Juventus (15.547) ed Inter (15.873). Ora nel mirino c'è la trasferta di Parma, in cui Inzaghi dovrà fare a meno di Radu e Milinkovic causa squalifica. Vicini al recupero Correa e Cataldi, ma ancora non al top. Gestire le forze, come già detto, sarà fondamentale. L'allenatore biancoceleste lavorerà di fino.

