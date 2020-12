Lazio, Giancarlo Inzaghi: "Tutti contenti del pareggio contro il Benevento, non so se anche Simone..."

Sarà stata un'emozione incredibile quella di qualche giorno fa per papà Giancarlo Inzaghi che ha visto i suoi due figli, Filippo e Simone, sfidarsi nel match tra Benevento e Lazio terminato in parità con il punteggio di 1-1. Un risultato che di certo ha fatto più piacere a Pippo che al tecnico biancoceleste anche se le emozioni, quelle si, hanno accomunato tutti. Queste le parole del capofamiglia degli Inzaghi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sempre un piacere vedere l'intesa che c'è tra i miei figli, vederli sulla panchina a sfidarsi è stato emozionante. Noi genitori eravamo contenti per il pareggio tra Benevento e Lazio. Credo anche Filippo. Non so se anche Simone. La Lazio sta così e così, adesso è in cura e spero per Simone che torni presto allo stato di forma di qualche mese fa. Pippo? Abbiamo un rapporto bellissimo. Con i miei figli ci sentiamo due volte al giorno. Tutti i giorni da 25 anni".

