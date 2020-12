Cavani, la FA giudica "offensivo" il post incriminato: rischio lungo stop

Brutte notizie per Edinson Cavani. L'attaccante del Manchester United potrebbe pagare a caro prezzo la tanto discussa storia Instagram pubblicata giorni fa, dove avrebbe utilizzato un termine ritenuto razzista in Inghilterrra. L'FA ha accusato l'uruguagliano di aver la Regola E3, sostenendo che il suo post era "offensivo e/o improprio. Si afferma inoltre che il commento costituisce una violazione aggravata, che è definita nella regola FA E3.2, in quanto includeva riferimenti, espliciti o impliciti, al colore e/o alla razza e/o all'origine etnica ". L'ex PSG ha tempo fino al 4 gennaio per rispondere ufficialmente alle accuse, dopo esserci già scusato pubblicamente sui social.

