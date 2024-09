Lazio, Gigot pensa già al derby: "Per i tifosi è la vita, non conta segnare ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Samuel Gigot vuole fare una stagione importante con la maglia della Lazio. L'ex Marsiglia, presentato in maniera ufficiale in conferenza stampa, tra i vari temi affrontati ha parlato anche del derby della Capitale. Il difensore ha ammesso di aver pensato subito alla stracittadina e di sapere bene l'importanza di questa gara nella Capitale: "È la prima cosa a cui ho pensato. So che il derby è una partita importantissima e conta solo vincere. Per i tifosi è la vita, non conta segnare, ma vincere".