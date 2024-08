Lazio, Gila a LSC: "Ho tanta fiducia nella squadra". E sugli obiettivi...

Finisce 1-1 il test amichevole tra Southampton e Lazio con le reti di Brereton-Diaz e l'eurogol di Castellanos. Per Baroni la bella notizia è sicuramente il ritorno di Mario Gila in campo e, proprio il difensore, ha così parlato al termine del match ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono molto contento di essere tornato, mi è mancato molto il campo. Penso che stiamo ritrovando l’amore e il sentimento di appartenenza nel gruppo, le immagini della rissa non sono belle ma dimostrano che lottiamo l’uno per l’altro. Oggi abbiamo fatto una gara difficile contro una bella squadra e, come ha detto il mister, ci è mancata un po’ la finalizzazione. Ho tanta fiducia nella squadra, vedo tanto potenziale. Obiettivi di squadra? Voglio molto di più di quanto fatto nella passata stagione alla fine penso che il potenziale per andare nei posti di Champions che tutti sogniamo c'è. Per le mie caratteristiche mi sento bene quando vado sull’uomo, sono felice perché la squadra è molto applicata in quello che chiede il mister”.

Pubblicato il 07/08