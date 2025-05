Lazio, Gila a LSC: "Siamo amareggiati. Non so perché non vinciamo in casa..."

Nel post partita di Lazio - Juventus, Mario Gila ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il pareggio ci lascia un retrogusto amaro. La partita era molto importante per restare lì, siamo comunque riusciti a ottenere un punto importante negli ultimi minuti. Se avessimo segnato prima avremmo potuto anche portarla a casa. Ora servirà una Lazio molto concentrata, emotiva, con tanta grinta. Oggi subendo un gol non abbiamo mollato, abbiamo resistito fino alla fine. Abbiamo bisogno di una Lazio così, siamo molto contenti per il pareggio di oggi perché lottiamo ancora per l'Europa. Continuiamo così per poter fare una grande partita a San Siro e contro il Lecce".

"I nostri risultati non sono stati né positivi e né negativi, ma non siamo riusciti a vincere tanto soprattutto in casa, per i nostri tifosi che lottano sempre per noi. Non so perché, forse è un fattore di concentrazione. È difficile trovare la soluzione, però quello che è importante è che ho visto bene la squadra. Possiamo ancora lottare per l'Europa, ora pensiamo all'Inter e poi al Lecce. Proseguiamo a testa alta".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.