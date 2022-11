Lazio, Giordano: "Caso Luis Alberto? Ecco cosa farà a mercato aperto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è nuovo il caso Luis Alberto al mondo Lazio. Tra lui e Maurizio Sarri infatti, il rapporto non è mai decollato, tanto che lo stesso tecnico punta il dito sull'atteggiamento dello spagnolo a seguito dei suoi limiti caratteriali. Per questo motivo Sarri non s’è mai opposto a un possibile addio del Mago, anche se Lotito ha aperto a una sua cessione, ma solo a titolo definitivo chiedendo almeno 20 milioni di euro. A tal proposito l'ex Lazio Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radiosei spiegando il proprio punto di vista: “Il problema di gestione sarà circoscritto al periodo in cui il mercato sarà aperto. Poi se non dovesse arrivare una soluzione in uscita, cosa che io mi auguro, il ragazzo si rimetterà in linea per mettersi in mostra nell’ottica del calciomercato estivo. Per andare in un’altra squadra a giugno deve continuare a dimostrare di essere un bravo giocatore, con i fatti e non a chiacchiere. La stessa cosa vale per il tecnico che dovrà gestire la situazione, motivare di più il giocatore e trovare gli spazi che riterrà più opportuni. Converrà a tutti far rientrare la questione dopo il mercato”.