Lazio, Giordano: "Con la Juventus serve la partita perfetta. Il loro punto debole..."

La sfida con la Juventus si avvicina, la Lazio dovrà sfoderare la migliore delle prestazioni per piegare i bianconeri. Ai microfoni di Radiosei ne ha parlato GIordano: "La Lazio per vincere contro la Juventus deve fare la partita perfetta, molto semplicemente. Loro possono anche permettersi qualche errore, perché hanno giocatori che possono risolverla in ogni attimo della gara. La Lazio dal canto suo ha una grande facilità nel creare occasioni da gol, dove gli altri faticano lei non ha problemi. I punti deboli della Juventus? Forse Cuadrado, perché ancora non ha la mentalità da difensore. Mettergli contro Correa, pronto a puntarlo per tutta la partita potrebbe essere la chiave per scardinare la loro difesa. Noi potremmo soffrire nel confronto a centrocampo, perché gli inserimenti delle loro mezze ali richiedono capacità difensive che le nostre non hanno. Credo inoltre che Luis Alberto difficilmente godrà della libertà avuta nelle ultime partite".

