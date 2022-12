Lazio, Giordano: "Diaz? Ecco perché sarebbe un ottimo colpo"

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio ha messo nel mirino Mariano Diaz. Nelle ultime ore infatti già ci sono stati contatti con l'agenzia You First che cura gli interessi dell'attaccante del Real Madrid. Dalla sua parte, Diaz ha dato la sua disponibilità anche se vuole scegliere a fine stagione quando sarà svincolato. Ad esprimersi in merito è l'ex Lazio Bruno Giordano che così ha commentato ai microfoni di Radiosei: “E' un giocatore importante che ha trovato poco spazio, visto il parco attaccanti del Real. E’ veloce e tecnico, sa giocare in profondità e venire incontro per giocare la palla. Anche se in panchina, a Madrid c’è solo l’eccellenza. Ha tutte le caratteristiche per far bene anche alla Lazio, perché sa giocare a calcio ed è anche strutturato fisicamente. Non è Benzema, certo, ma è bravo”.