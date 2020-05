Lazio, Giordano: "Giusto giocare prima la Coppa Italia. Lazio e Juve da sprint..."

Finalmente ci sono le date ufficiali. La ripresa del campionato non più una speranza, ma è reale. Il mondo del calcio è pronto a rituffarsi in un finale di fuoco: già non sono mancate le prime polemiche relative alle date della Coppa Italia. Inter, Milan e Juve non sono d'accordo nel disputarla prima. Non è invece di questo parere Bruno Giordano che ai microfoni di TMW Radio ha detto: "Giusto ripartire dalla Coppa Italia, anche con questa formula, così da chiudere subito almeno un torneo. C'è uno svantaggio per tutti, non un vantaggio per una squadra. In questa situazione, era il massimo che si poteva fare. Si deve far ripartire il calcio, per il bene di tutti, calciatori e società. Un sacrificio deve essere fatto da parte di tutti. Non si può avere il calcio di prima, ma è dovuto a un qualcosa di tutto eccezionale. E qualcosa di simile va fatto da tutti". L'ex attaccante della Lazio ha poi continuato: "Se serviranno giocatori da sprint? Sicuramente non ce li ha l'Inter, che è una squadra molto massiccia, Lazio e Juve hanno interpreti di questo tipo. Non sarà semplice andare a fare contrasti nelle prime due partite, che saranno fondamentali. Ci saranno problemi muscolari, ma le cinque sostituzioni possono permetterti di dare respiro ai giocatori. Dovranno essere bravi gli allenatori a fare turnover".

