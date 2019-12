Lazio, Giordano: "Grande merito a Inzaghi, ha coraggio. Ora restiamo umili"

Una Lazio stellare, attualmente terza in classifica. Ora ci sarà il big match con la Juventus da preparare. Ai microfoni di Radiosei ha parlato Giordano: "La Lazio è la squadra più in forma del campionato, le riesce tutto. Crea occasioni con una facilità estrema, è lecito pensare che in una gara secca la Lazio possa giocarsela ad armi pari con Juventus o Inter. Ora la Lazio è consapevole di poter stare nelle prime posizioni, ne è convinta e lo dimostra. Il Napoli? E' in una crisi praticamente irreversibile, almeno in campionato. Si respira un'aria pesante, c'è qualcosa che si è rovinato all'interno. Non credo possa rientrare per la corsa Champions. L'entusiasmo in casa Lazio è giusto, specialmente da parte dei tifosi. L'importante è non perdere l'umiltà e mantenere i piedi a terra. Grande merito per questo momento va a Simone Inzaghi, che ha il coraggio di far giocate tanti calciatori offensivi tutti insieme senza paura”.

