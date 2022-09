Lazio, Giordano: "Lazzari può essere la chiave. Sull'infortunio di Immobile..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si appresta a tornare in campo. Domenica i biancocelesti, guidati da Maurizio Sarri, affronteranno lo Spezia e il tecnico toscano spera di poter contare su gran parte della rosa. Se l'assenza di Nicolò Casale è certa, vanno verso il recupero Manuel Lazzari, che negli ultimi due giorni si è allenato in gruppo, e Ciro Immobile, oggi sceso in campo con i compagni, per la prima volta dal rientro dalla Nazionale. Proprio di questo ha parlato l'ex bomber della Lazio, Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di Radiosei:

"Nel provino dopo uno stop il giocatore testa le sue sensazioni. Prima una corsa blanda, poi si provano i cambi di direzione e i tiri in porta. E’ un po’ l’iter quando si torna a sentire il campo. Credo che domani Immobile, da atleta intelligente, non forzerà i tempi. Se ha buone sensazioni ci prova e va avanti. A volte mi è capitato di provare fino all’ultimo, anche dentro gli spogliatoi prima di una partita. Speriamo che Ciro ce la possa fare, inutile ricordare quanto sposti la sua presenza in campo. Lo Spezia ha qualità in attacco. Hanno qualche assenza ma già la scorsa stagione, al ritorno, ci hanno messo in difficoltà. La pausa per le Nazionali è un’incognita, ma se la Lazio facesse la partita che deve fare, non avrebbe particolari problemi. Sono squadre costruite per obiettivi ben diversi. Lazzari sarà una chiave, perché può scardinare, darti il dai e vai e dettare il passaggio lungo. E’ difficile da arginare, lui sta confermando di essere uno fra gli elementi più importanti della rosa. Spero ce la faccia!".