Lazio, Giordano: "Mese perfetto, salvo in Europa. Strakosha da 10"

Quattro vittorie (consecutive) e un pareggio in rimonta da 0-3 a 3-3 contro l'Atalanta, poi le due sconfitte contro il Celtic. Il neo in mezzo al cammino cristallino della Lazio da sosta a sosta, ne ha parlato Bruno Giordano a Radiosei: “Per la Lazio è stato il mese perfetto, eccezion fatta per l'Europa League. Il percorso in Serie A è stato netto, ora sono i biancocelesti decidere del loro futuro. È impensabile vincerle tutte, ma il segnale dato alle concorrenti è stato forte e chiaro. Bravi i calciatori a crederci, soprattutto se ripensiamo a quell'intervallo di Lazio-Atalanta. In queste ultime 4 partite la squadra di Inzaghi ha sempre meritato il risultato”. Per l'ex attaccante biancoceleste la sosta arriva al momento giusto: “Sosta benedetta, ho visto qualcuno un po' stanco. Anche Immobile sembrava provato. Il terzo posto bisogna meritarselo, guai a montarsi la testa, si è disputato appena un terzo di stagione, ma certamente le premesse sono molto buone”. Attacco super, difesa traballante: “In poche hanno equilibrio in entrambe le fasi, la Lazio è portata ad offendere e meno a coprirsi, questa è la sua natura. Con il Lecce gara non semplice, i salentini hanno avuto occasioni limpide e non dimentichiamo le parate di Strakosha, che per ieri merita 10 in pagella. La qualità dei biancocelesti ha fatto la differenza, perché è stata una gara equilibrata in cui difensivamente la Lazio ha concesso molto. Se fossi in Inzaghi lavorerei sulle lacune difensive proprio in un momento positivo come questo”.

