Lazio, Giordano: "Muriel è pericoloso, sarebbe stato un signor vice Immobile"

Bruno Giordano è uno che l'attaccante lo faceva di mestiere. L'ex Lazio, dunque, ha parlato da intenditore nel dipingere le pericolosità dell'attacco dell'Atalanta, prossimo avversario dei biancocelesti. Ecco le sue parole a Radiosei: “L'assenza di Zapata è ammortizzata dalla presenza di Muriel, che è un degno sostituto. Ovvio che Zapata sposti molto, ma l'altro colombiano ha caratteristiche pericolose, peccato non poter fare lo stesso discorso per la Lazio: Muriel sarebbe stato un signor vice Immobile. L'Atalanta metterà in campo un attacco leggero che non darà punti di riferimento, considerando anche Gomez e Ilicic. Barrow? Un gradino sotto ai primi due, ma credo che se non dovesse giocare neanche Muriel vedremo Ilicic prima punta con Malinovskyi alle sue spalle”.

