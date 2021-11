Lazio, Giordano: "Stima per Cataldi, merita tanto. E sul rinnovo di Sarri..."

Momento d'oro per i tifosi della Lazio. Non solo la vittoria contro la Salernitana, ma anche una sorprendente convocazione di Danilo Cataldi in Nazionale e un sempre più vicino rinnovo di contratto per Maurizio Sarri. Questi temi sono stati al centro dell'intervento di Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei: "Solo la Lazio e Sarri sanno motivi e ragioni dell'eventuale estensione del contratto. I contratti ti fanno diventare ricco, ma non la certezza che il vincolo venga poi rispettato. Se si decide di prolungare è perché ritengono che sia la cosa giusta per entrambe le parti".

ORGOGLIO NAZIONALE - "Cataldi in Nazionale? Massima stima per lui, prodotto laziale che merita tanto. Mancini quando intravede qualcosa di importante non si fa problemi a fare delle scelte. Un romano in Nazionale, cosa migliore non c'è".

