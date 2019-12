Lazio, Giordano: “Un pareggio non è da buttar via. Sui diffidati…”

Tra qualche ora la Sardegna Arena sarà teatro del match tra Lazio e Cagliari, gara di fondamentale importanza per le ambizioni delle due compagini, protagoniste di un’ottima prima parte di stagione. Bruno Giordano, storico ex biancoceleste, si è espresso sulla partita ai microfoni di Radiosei: “Cagliari-Lazio bella partita, i biancocelesti possono allungare sull'Atalanta e mantenere le distanze dalla Roma. Non è da buttar via anche un pareggio, eventualmente, visto che non è facile vincere in Sardegna. Sono curioso di vedere la Lazio dopo questa settimana, dalla vittoria contro la Juve alla partita di Rennes. Mi aspetto una grande partita. I diffidati? Per me non sono condizionati, forse quello che rischia di più è Lulic per il suo modo di interpretare le gare. Fondamentale non perdere Acerbi per la Supercoppa. Il Cagliari ha Cholito che allunga la squadra, Joao Pedro e Nainggolan che sanno cucire il gioco. Rog è un'assenza pesante, è il loro Leiva. Nandez da una bella spinta, prevedo un bel duello con Lulic. Giocano a due tocchi nella metà campo avversaria, ma il loro punto debole è Pellegrini, perché lascia molto a desiderare in fase difensiva. Il duello con Lazzari è una possibile chiave del match”.

