PHOTOGALLERY - Cagliari - Lazio, il sole accoglie i biancocelesti. Gli scatti de Lalaziosiamonoi.it

Tra qualche ora la Sardegna Arena sarà teatro della gara tra Cagliari e Lazio. Il match è di fondamentale importanza per le ambizioni delle due compagini, rispettivamente al quinto ed al terzo posto della classifica di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi vorrà rifarsi dopo la conclusione del proprio percorso in Europa League, al termine della gara contro il Rennes di giovedì. Se a livello internazionale i biancocelesti non sono riusciti a strappare il pass per i sedicesimi della competizione, in campionato stanno volando sull’onda dell’entusiasmo, soprattutto dopo la convincente vittoria contro la Juventus della scorsa settimana. Per continuare il proprio cammino, i capitolini avranno bisogno di altre tre punti contro un avversario ostico come l’armata di Maran. A far da cornice alla partita, la città di Cagliari, dove splende alto il sole nonostante i pochi giorni di distanza dal Natale. Qualcuno, addirittura, approfitta del clima primaverile per un bagno al mare. D’altronde, di fronte ad un’acqua così cristallina ed una temperatura davvero piacevole, perché non fare un tuffo? Ecco i migliori scatti della città realizzati da Lalaziosiamonoi.it:

