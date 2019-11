Lazio, Giordano: "Vedo una squadra con un'idea chiara in testa. E Luis Alberto..."

La Lazio, oltre che la vittoria a San Siro, è riuscita a regalare ai tifosi quella continuità di risultato tanto attesa. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex biancoceleste Giordano: "Rivedendo e ripensando alla partita di Milano, mi piace sottolineare che in occasione della seconda rete della Lazio, c'è un grande merito anche da parte di Cataldi. Fa una corsa di 50 metri che permette a Luis Alberto di avere un'opzione ulteriore e costringe la difesa del Milan a fare una scelta che poi permette a Correa di liberarsi. Luis Alberto è un talento puro incredibile, quando gioca in quel modo è fondamentale. In queste ultime tre gare, mi è sembrato di vedere una Lazio più dentro la partita e con pochi picchi negativi. Tranne la gara con il Torino, qualcosa hanno rischiato, ma è normale perchè ci sono anche gli avversari. Ora mi sembra di vedere che scenda in campo una squadra con un obiettivo chiaro in testa. Prima giocava un po' così come veniva. In queste tre partite, la Lazio ha fatto buone partite, non incredibili, non sarebbe stato uno scandalo pareggiare a Firenze e contro il Milan".

