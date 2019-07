Lazio, gita fuori porta per alcuni biancocelesti: la destinazione è Venezia

Nel giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi, alcuni calciatori della Lazio hanno deciso di approfittarne per visitare la splendida Venezia. Guerrieri, Proto, Wallace e Adamonis non hanno perso tempo e si sono recati nella città galleggiante per godere della giornata di vacanza da turisti. Il giovane portiere lituano ha postato, attraverso il suo profilo Instagram, un video che li ritrae su un taxi veneziano.

Hanno deciso di trascorrere la giornata a Venezia anche Luis Alberto, Cataldi, Lazzari, Jony e Correa. I nuovi arrivati si stanno integrando nel migliore dei modi: scherzi e risate anche nei momenti di libertà. Quale miglior mdo per fare gruppo?

