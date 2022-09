Lazio, giudice sportivo: Sarri squalificato e un biancoceleste sanzionato

La settima giornata di Serie A si è conclusa e il giudice sportivo, attraverso un comunicato diramato tramite i canali ufficiali, ha reso note le proprie decisioni. In casa Lazio sono due le sanzioni, una per Maurizio Sarri e una per Nicolò Casale. Il tecnico dei biancocelesti è stato ammonito in occasione di un cambio rallentato dall’improvvisa esigenza di sostituire Patric, era diffidato e salterà dunque la prossima sfida contro lo Spezia. Infine, primo cartellino giallo per il difensore per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

