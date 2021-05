Lazio, Giuseppe Biava spegne 44 candeline: gli auguri della società - FT

Negli ultimi anni il reparto difensivo è stato uno dei punti deboli della Lazio, ma non fino a quando giocava Giuseppe Biava. Insieme ad André Dias, il difensore lombardo è stato una colonna portante della difesa biancoceleste. In 4 anni di permanenza alla Lazio, Beppe ha raggiunto 148 presenze e una Coppa Italia, quella vinta in finale contro la Roma nel 2013. Oggi l'ex giocatore, ora allenatore, spegne 44 candeline e la società capitolina ha deciso di fargli gli auguri tramite i propri canali social.