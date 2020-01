Lazio, gli auguri di Gabriele Paparelli: “Ti hanno ignorato, deriso e combattuto. Ora vinci!”

Degli auguri speciali, da un laziale come noi. Come lo era suo padre Vincenzo. Innamorato della Lazio, portatore sano di una passione che ha contagiato tutta la sua famiglia. A partire da Gabriele Paparelli, che ha fatto gli auguri di buon 120° compleanno alla società con questo post pubblicato su Facebook: “Prima ti hanno ignorato, poi ti hanno deriso, poi ti hanno combattuto...adesso vinci! Il mio cuore, la mia sofferenza, il mio amore solo per te. Auguri LAZIO”.

