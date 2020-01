DIRETTA - Castel Sant'Angelo, 120 anni di Lazio: l'arrivo della squadra - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 20:50 - Sono arrivati i protagonisti della serata. C’è anche Giancarlo Inzaghi, padre di Simone. Sfilano tutti davanti ai tifosi in festa, che hanno accolto i giocatori della Lazio con il massimo dell’affetto. Ovazione vera e propria al passaggio di Ciro Immobile, accompagnato come sempre dalla moglie Jessica Melena. Tutti presenti, dallo staff tecnico ai membri della rosa. La festa può iniziare. (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 20:35 - Stanno per arrivare i giocatori della Lazio, che effettueranno una suggestiva visita all'interno di Castel Sant'Angelo prima della cena prevista. Tanti giochi di luce ad accogliere la squadra per festeggiare questi 120 anni.

AGGIORNAMENTO ORE 20:20 - Ed ecco anche il patron della Lazio Claudio Lotito, accolto dai tifosi presenti. Dalla folla, che è arrivata a contare ora circa 300 persone, si alza una voce ben distinta: "Presidente facci sognare!". Questo è quello che tutti i biancocelesti si augurano. (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 20:05 - Un evento nazionale, richiede delle presenze nazionali. Da qualche istante è arrivato anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Con lui c'è anche il suo vice in FIGC e numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia.

AGGIORNAMENTO ORE 20:00 - Cominciano ad arrivare i protagonisti della festa. I primi a giungere sul posto sono Tare e De Martino, puntuali come al solito.

AGGIORNAMENTO ORE 19:55 - Come ci si aspettava, il numero dei tifosi continua a crescere. Ora, sotto le mura di Castel Sant'Angelo, sono circa 200 i supporter assiepati in attesa della squadra. I biancocelesti dovrebbero arrivare a breve, accolti dalla folla festante.

AGGIORNAMENTO ORE 19:10 - Che la festa abbia inizio. Roma è pronta a festeggiare i 120 anni del suo primo club. Anche Castel Sant'Angelo si colorerà di biancoceleste per l'occasione. Proiettori sul ponte e giochi di luce per scaldare l'atmosfera. Alle 20:00 circa la squadra è attesa sul posto. Cominciano ad arrivare i primi tifosi, circa un centinaio per il momento. Il numero, ovviamente, è destinato a salire. Tutti aspettano la mezzanotte per poter brindare alla Lazio e alla sua storia. (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO)

La festa della Lazio a Castel Sant'Angelo si avvicina sempre di più. Segui l'intera serata su Lalaziosiamonoi.it che sarà presente sul posto con i suoi inviati. Diretta scritta, dichiarazioni, foto, video e live social. Cercheremo come sempre di fornirvi il massimo per trasmettere a chi non potrà essere presente le emozioni di una notte indimenticabile. Non mancate!

Pubblicato alle ore 18:25 del giorno 8/1/20