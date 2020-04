Lazio, gli ex del Porto ricordano: "Che impresa in Coppa Uefa nel 2003"

Diciassette anni ieri. Un evento battere la Lazio, soprattutto in quel modo. In Portogallo hanno ricordato la semifinale di Coppa Uefa, 10 aprile 2003, persa dai biancocelesti con il Porto 4-1. Segnò Claudio Lopez, poi ci fu il ribaltone che costò l’eliminazione alla squadra di Roberto Mancini (0-0 al ritorno). José Mourinho era sull’altra panchina, guidava calciatori talentassi sull’orlo di esplodere. Ha iniziato Deco, super-centrocampista poi finito al Barcellona: “Fu una partita perfetta, la Lazio era da Champions League, nessuno se lo aspettava. Forse soltanto Fernando Couto conosceva il nostro valore. Non eravamo favoriti, ma eravamo fiduciosi”. Poi il commento è passato all'attaccante brasiliano Derlei: “La Lazio era stata molto esperta, aveva tanti giocatori internazionali. Subimmo subito una rete, Postiga mi disse ‘qui è veramente difficile…’. E invece siamo riusciti a reagire”. Proprio Hélder Postiga, un ex Lazio vista l’esperienza a fine carriera, ha aggiunto: “Fu un risultato storico, i nostri avversari erano un mix di campioni con Simeone, Couto, Claudio Lopez, Simone Inzaghi e tanti altri. Non credevo potessimo ottenere un risultato del genere…”. Quell’anno il Porto vinse la Coppa Uefa, nel 2004 dopo servì il bis in Champions League nella finale contro il Monaco.