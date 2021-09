Lazio, gli ospiti di Tiki Taka: "La squadra ha giocato al contrario, Leiva troppo solo"

Durante la trasmissione Tiki Taka su Italia Uno in un passaggio è stata analizzata la sconfitta della Lazio a San Siro contro il Milan. Il primo a parlare è stato Fabrizio Ferrari: "La Lazio è partita stravolgendo il sistema di gioco di Inzaghi, ha vinto le prime due partite e non succedeva da nove anni. Domenica ha incontrato il Milan che con Pioli sta giocando da un anno e mezzo, sono 72 partite, la Lazio con Sarri era alla terza. Anche a Napoli Sarri ebbe bisogno di tempo". Poi è il turno di Ivan Zazzaroni: "Sarri ha detto che la sua squadra ha giocato al contrario. È vero, ha ragione perché la Lazio ha giocato al contrario. Il Milan sembrava di un'altra categoria obiettivamente". Infine Pasquale Bruno: "Per come gioca adesso la Lazio, con quei cinque davanti e dietro in mezzo al campo solo Leiva, ci saranno sempre problemi seri. In più gli offensivi non rincorrono in fase difensiva. Domenica hanno trovato una squadra che secondo me adesso è da Scudetto".