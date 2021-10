Lazio, Gravina: “Lotito? Le sentenze si seguono, non si commentano. I suoi legali..."

Alla presentazione del film “Crazy for Football – Matti per il calcio”, alla Festa del Cinema di Roma è intervenuto il presidente della Figc Gabriele Gravina esprimendo il suo parere sulla sentenza della Corte Federale in merito al caso tamponi. Queste le sue parole all’agenzia Italpress: “La giustizia ha fatto il suo corso, come diceva sempre Lotito le sentenze si eseguono, non si commentano. Io non voglio commentare nulla, parteciperà al consiglio federale, tutti i contributi sono utili, quindi anche quelli del presidente Lotito, poi ognuno potrà trarre le proprie conclusioni, soprattutto su alcuni commenti. Devo dire che mentre noi accettiamo serenamente e in maniera molto pacifica le decisioni, forse alcuni suoi legali dovrebbero essere un po’ più educati”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio - tamponi, chiuso il processo: la sentenza della Corte Federale