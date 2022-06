Lazio, grazie alla Fondazione piazza della Libertà torna a splendere - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La casa per antonomia della Lazio, il luogo in cui ben 122 anni fa nasceva la prima squadra della Capitale. Piazza della Libertà negli anni non era più la stessa a causa della mancanza di cura di tante, tantissime zone di Roma. A farla tornare a splendere però ci ha pensato la Fondazione S.S. Lazio 1900 che ha fatto rinascere il giardino e se ne prende cura giorno dopo giorno come dimostra il post pubblicato sui profili social: "Piazza della Libertà, casa nostra. Avevamo detto che “poteva crescere un fiore nel nostro giardino”. Oggi è ripartita anche l’irrigazione.

In soli sei mesi di adozione e cura costante l’abbiamo fatta rinascere. A breve la faremo rivivere restituendola alla sua vocazione originaria, di quella panchina dove nacque l’ideale Lazio : area sportiva, culturale e sociale".