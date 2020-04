Lazio, Guberti su Lotito: "Non lo voleva nessuno, eppure guardate che risultati..."

Da sempre Claudio Lotito è un presidente molto discusso, sia all'interno dell'ambiente Lazio che nelle stanze delle Lega di Serie A. A mettere tutti d'accordo, prima dell'interruzione per l'emergenza Coronavirus, ci avevano pensato i risultati con i biancocelesti secondi a un punto dalla Juventus nonostante un budget decisamente inferiore. L'ex Sampdoria Stefano Guberti, commentando l'operato del presidente Ferrero, ha fatto un paragone proprio con il club capitolino: «Forse un po’ per il personaggio che è e le voci che girano, o magari alcune vecchie uscite. Ci sono anche i rumors che si sentono riguardanti persone dietro di lui. Non c’è una spiegazione netta, sono diverse cose che portano ad essere bacchettato così. Penso però alla Lazio, fino a 6 mesi fa nessuno voleva Lotito e poi hanno visto quello che è riuscito a creare. Ha dato comunque tantissimo alla Sampdoria, su quello non si può dire nulla», le parole a sampnews24.

