Lazio, Guendouzi a LSC: "Giochiamo contro una big. Vogliamo vincere per i tifosi"

A meno di un'ora dall'inizio del big match tra Lazio e Juventus, Matteo Guendouzi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue dichiarazioni:

"Sappiamo che è un partita molto importante, giochiamo contro una grande squadra e grandi giocatori, ma siamo grandi anche noi e abbiamo giocatori molto buoni. Sarà una gara molto dura, dobbiamo dare tutto, senza pensare ad altro. Bisogna vincere perché vogliamo giocare la prossima Champions League, avremo bisogno del supporto dei tifosi. Tutti insieme so che possiamo vincere"

"Sappiamo che amano andare in contropiede e che hanno giocatori molto veloci che amano andare nell'uno contro uno. Ci siamo allenati bene in settimana e abbiamo preparato molte cose buone per oggi".

"É bellissimo giocare per questa squadra. Voglio vincere questa partita anche per i tifosi, perché sono sempre con noi quando abbiamo un brutto momento. Dobbiamo lottare per i club, per i tifosi e per tutti quelli che amano questa squadra. É l'unica cosa che dobbiamo fare".

