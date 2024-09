Lazio, Guendouzi e il retroscena su Dybala: "Al derby..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano ancora diversi mesi al derby della Capitale ma nell'intervista rilasciata a FreeFoot Matteo Guendouzi è tornato a parlare della stracittadina svelando anche un retroscena sull'ultima sfida che lo ha visto protagonista di momenti di tensione con Dybala: "È un match veramente molto importante per tutti, per la società e per tutti quelli che amano la Lazio. È un’atmosfera che raramente ho vissuto e ho cercato di fare del mio meglio giocando gare importanti che non ho mai disputato in Francia e in Inghilterra. Questo derby va oltre in termini di entusiasmo anche sul terreno di gioco. L'obiettivo è quello di voler vincere la guerra, perché è chiaro che sia così, tu lo fai per tutte le persone che amano questo club. Comunque io darò sempre tutto per il mio club e per me perché è la cosa più importante. Dybala, cosa è successo? Mi ha dato un colpo, poi ha visto che stavano vincendo e si è un po’ allargato. Non mi è piaciuto. Non sono cose che vanno fatte, ma lui ne ha approfittato per mostrarmi il suo proteggi tibia che per lui era sinonimo di vittoria con l’Argentina campione del Mondo. Questo però è il derby e poco importa chi hai di fronte. Io mi batterò sempre".