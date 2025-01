Lazio, Guendouzi e Rovella uomini chiave: per loro minutaggio da record

RASSEGNA STAMPA - Difficile per Baroni rinunciare al cuore pulsante della squadra, al centro nevralgico che organizza tutte le trame della sua Lazio. Il duo formato da Guendouzi e Rovella rappresenta ormai una garanzia per il tecnico biancoceleste, che non riesce più a fare a meno di loro. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nello scontro diretto contro la Fiorentina saranno ancora loro a reggere il peso della squadra.

Guendouzi finora ha messo a referto 21 partite su 21 da titolare in campionato; Rovella invece ne conta 17 per via di alcuni acciacchi e delle squalifiche. Questo dato racconta perfettamente la centralità dei due nello scacchiere laziale, che purtroppo però non può ancora contare su un quantitativo sufficiente di pedine.