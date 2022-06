Lazio, Guerini sempre nel cuore di Ludwig: il gesto del dj per l'amico di sempre - VD

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il primo Memorial Daniel Guerini ha preso il via oggi, alla Spes Montesacro di Roma. Un torneo di tre giorni per ricordare il ragazzo che il 24 marzo 2021 ha perso prematuramente la vita in un incidente stradale. Guero sognava di diventare grande con la Lazio, sua squadra del cuore per cui giocava. La società biancoceleste è presente al memorial, insieme a Torino, Fiorentina, Roma, Spes Montesacro e Sporting Totti. Tra i tanti che hanno sponsorizzato l'evento, anche l'amico di sempre Ludwig. Il dj e cantante romano ha voluto onorare Daniel partecipando e personalizzando i parastinchi in suo onore. Su Instagram ha postato il risultato.