Lazio - Hellas Verona, probabili formazioni: Immobile stringe i denti, Caicedo in vantaggio su Correa

LAZIO - Alla vigilia del match Simone Inzaghi deve ancora sciogliere numerosi dubbi, a cominciare da quello che riguarda la porta, con Reina favorito su Strakosha. Dopo la staffetta con Hoedt in Champions League, dovrebbe tornare dall'inizio Radu che completerà il terzetto di difesa con Acerbi e Luiz Felipe, quest'ultimo chiamato agli straordinari. A centrocampo sicuro del posto Lazzari sulla fascia destra, mentre Fares e Marusic sono entrambi in lizza per una maglia da titolare. In mezzo Milinkovic, Leiva e Akpa Akpro, con il concreto rischio di non vedere Luis Alberto in campo. Valutazioni sull'impiego di Immobile, che dovrebbe comunque partire da titolare accanto a Caicedo. L'ecuadoriano scalpita, mentre Correa, tra i più impiegati dal tecnico nelle ultime gare, potrebbe rifiatare.

HELLAS - Non c'è pace per Juric, tra squalifiche e infortuni. Ceccherini fermato dal giudice sportivo, Cetin e Gunter verso il forfait, ecco che nell’emergenza difensiva dovrebbe trovare posto Magnani. Il tecnico croato allora cambierà poco rispetto alla sfida contro il Cagliari, potrebbe pensare a Favilli al posto di Di Carmine per sostituire Kalinic, per il resto in campo gli stessi che hanno pareggiato contro la formazione di Di Francesco. Titolarissimo Zaccagni, l’uomo più in forma dei gialloblù.

SERIE A - 11a giornata

Sabato 12 novembre ore 20.45



Stadio Olimpico di Roma



Lazio-Hellas Verona

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Fares; Caicedo, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Armini, Hoedt, D. Anderson, Marusic, Cataldi, Escalante, Luis Alberto, Pereira, Correa, Moro. All.: Inzaghi.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric