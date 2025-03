Lazio, Hernanes dopo la pesante squalifica: "Questa punizione..."

Anderson Hernanes è stato squalificato per otto giornate in Prima Categoria per "condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro, concretizzatasi in un contatto fisico". Un episodio spiacevole quello che ha visto protagonista il centrocampista ex Lazio, attualmente in forza al Sale - squadra che fa parte del Girone C -, e che per lui è stata anche motivo di una profonda riflessione esplicitata ai microfoni de La Stampa.

LE PAROLE DI HERNANES - Ho sbagliato, chiedo scusa. E la punizione, la più pesante, è giusta. Dovrà servire da esempio. L’arbitro va rispettato e aiutato: sono pronto a spiegare il mio errore ai ragazzi, ma anche nelle scuole".

