Lazio, Hernanes esalta Marcos Antonio: "Mi ricorda Fernandinho!"

La Lazio ha acquistato Marcos Antonio come sostituto di Lucas Leiva, a commentare l'operazione è stato l'ex Anderson Hernanes...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il primo acquisto del mercato biancoceleste è stato Marcos Antonio. Il centrocampista arrivato dallo Shaktar Donetsk ha suscitato gioia e curiosità, molte sono le belle parole che gli addetti ai lavori hanno espresso su di lui e a queste si aggiunge anche Anderson Hernanes. L'ex calciatore della Lazio è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare delle situazioni di mercato dei club di Serie A e non poteva non parlare dei biancocelesti. In particolar modo "Il Profeta" si è espresso su Antonio, suo connazionale: "Marcos Antonio? Se lo ha preso la Lazio per quel ruolo vuol dire che è adatto a Sarri. I numeri ce li ha, l'ho visto spesso e mi ricorda Fernandinho". Parole importanti, dunque, nei confronti del nuovo acquisto dei biancocelesti e, soprattutto, un paragone di altissimo livello che i tifosi della Lazio sperano rappresenti la realtà.