Lazio, Hernanes: "Sono vicino all'Italia, è nel mio cuore"

Ha giocato in Italia e in Cina, i primi due Paesi colpiti dal coronavirus. Anderson Hernanes, 156 presenze con la Lazio tra il 2010 e il 2014, si è detto vicino al popolo italiano in questo momento di sofferenza: "Una nazione che mi è entrata dentro, la mia intenzione è di tornarci una volta che avrò smesso con il calcio. Mi si stringe il cuore nel vedere l'Italia in queste condizioni. Ho quattro figli, la più grande è con me qui in Brasile, gli altri tre bambini vivono lì con la mamma", le sue parole in Brasile a SportTv. "Gli amici con cui parlo sono disperati, non sanno come combattere e cosa fare. Sono molto turbati. Prego e spero che questo momento passi in modo che l'Italia possa respirare un po'...".