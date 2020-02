Lazio, i bookmakers credono nello scudetto: le quote

La Lazio e la possibile vittoria dello scudetto non è più un’utopia. Nel 2020 la squadra biancoceleste è la più in voga e il numero di giocate sul club romano ha portato i bookmaker ad abbassare decisamente la quota in merito alla vittoria del titolo. Ora la quota dei capitolini è più o meno di 3,50 sui siti dei maggiori operatori. La Juventus invece è quotata a 1,65 e l’Inter a 5,00. L’impennata delle scommesse per la possibile vittoria finale dei romani si è impennata già durante la pausa natalizia.

