Lazio, i calciatori rivalutati e svalutati sul mercato: salgono Reina e Fares, male Strakosha

Quali giocatori hanno avuto il maggior aumento di valore di mercato tra agosto 2020 e febbraio 2021? KMPG Football Benchmark ha analizzato tutti i giocatori delle 20 squadre di Serie A, mettendo in evidenza quelli che hanno aumentato è diminuito il proprio valore. Per quanto riguarda la Lazio crescite importanti per Reina, Fares e Luiz Felipe. In calo di valore di mercato Radu, Andreas Pereira e Strakosha. Di seguito le statistiche riportare da Sky Sport.

LAZIO, I RIVALUTATI

REINA: +136% (da 0,2 a 0,5 mln di valutazione)

FARES: +61% (da 5,9 a 9,5 mln)

LUIZ FELIPE: +28% (da 12,8 a 16,4 mln)

MURIQI: +27% (da 15,4 a 19,5 mln)

LAZZARI: +23% (da 16,9 a 20,7 mln)

IMMOBILE: +14% (da 45,3 a 51,6 mln)

MARUSIC: +11% (da 7,4 a 8,2 mln)

MILINKOVIC SAVIC: +0% (da 64,9 a 65 mln)

LAZIO, GLI SVALUTATI:

RADU: -52% (da 2,1 a 1 mln di valutazione)

A. PEREIRA: -46% (da 19,5 a 10,6 mln)

STRAKOSHA: -43% (da 26,7 a 15,2 mln)

CATALDI: -39% (da 8,5 a 5,2 mln)

MUSACCHIO: -28% (da 5,7 a 4,1 mln)

D. ANDERSON: -26% (da 1,9 a 1,4 mln)

HOEDT: -23% (da 7,5 a 5,8 mln)

CORREA: -21% (da 44,1 a 34,8 mln)

LEIVA: -15% (da 3,4 a 2,9 mln)

LULIC: -15% (da 3,4 a 2,9 mln)

LUIS ALBERTO: -12% (da 40 a 35,4 mln)

CAICEDO: -11% (da 6,6 a 5,9 mln)

ACERBI: -3% (da 9,2 a 8,9 mln)