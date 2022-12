Lazio, i consigli della nutrizionista: "Sarri e la pizza post partita? Giusto". Sullo stop Mondiale...

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

Campioni a tavola e anche in campo. Un calciatore moderno, oggi, guarda con la massima attenzione cosa mangiare. Perché la nutrizione nello sport trova sempre più spazio anche nel calcio. Cristiano Ronaldo ha costruito una carriera fatta di immensi successi su una dieta ferrea e una cura maniacale del suo fisico. Haaland, campione in rampa di lancio, mette l'alimentazione al centro della sua crescita calcistica. Calcoli sulle calorie e dispendio energetico, cibi particolari, duri allenamenti. Ma come funziona la nutrizione nel mondo del calcio? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Valeria Formica, Biologa Nutrizionista specializzata nell’ambito sportivo, così da scoprire tutti i segreti a tavola dei calciatori.

STOP MONDIALE E LA RIPRESA - “In questo periodo l’alimentazione è importante perché le sedute di allenamento sono molto dure, quasi come durante la preparazione estiva. Mangiare bene, le giuste quantità, i giusti nutrienti: tutto è fondamentale per ripartire meglio a gennaio”.

IL METODO SARRI - “Mangiare una pizza nel post partita come a volte propone Sarri? Lo trovo giusto, la pizza crea convivialità, mette allegria ed è ottimo dal punto di vista nutrizionale. Parliamo di un piatto ricco di carboidrati, necessari dopo una partita. E poi è ricco di sodio, utile per reintegrare i sali minerali”.

