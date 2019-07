Lazio, i convocati di Inzaghi per il ritiro: ad Auronzo sono 23

Il ritiro sta per iniziare. Squadra in viaggio e lista dei convocati appena diramata dalla Lazio sul sito ufficiale biancoceleste. Simone Inzaghi si è portato dietro 23 calciatori, in attesa che si aggreghino Jony (sta risolvendo le ultime questioni burocratiche con il Malaga, il trasferimento non è in dubbio) e gli altri due nazionali, Badelj (15 luglio) e Strakosha (19 luglio). Non farà parte della spedizione invece Riza Durmisi: il danese stamattina non ha svolto nemmeno le visite mediche in clinica Paideia.

Di seguito i convocati per la prima fase della preparazione atletica presso Auronzo di Cadore:

Portieri: Adamonis, Alia, Guerrieri, Proto

Difensori: Acerbi, Jorge Silva, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Vavro, Wallace

Centrocampisti: André Anderson, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile



