Lazio, i diffidati evitano il giallo: ci saranno per la Supercoppa

Dopo la straordinaria vittoria maturata a Cagliari, la Lazio punta gli occhi sul prossimo impegno: il calendario recita Supercoppa, giorno 22 dicembre. Non un appuntamento qualsiasi, quello che vedrà i biancocelesti affrontare la Juventus nel King Saud University Stadium di Riad. E Inzaghi potrà scendere in campo con la sua squadra al completo, con l'armata titolare. Infatti, uno dei rischi maggiori della trasferta sarda è stato fortunatamente schivato: i diffidati hanno tenuto a freno i bollenti spiriti. E non erano giocatori qualsiasi a rischiare di saltare il big match in programma: Acerbi, Leiva, Lulic e Parolo. Insomma, una fetta importante della squadra titolare. A Riad ci saranno tutti, pronti a dare battaglia per la conquista di un altro trofeo. Inzaghi non ha fatto calcoli per la partita con il Cagliari, era necessario schierare i migliori per continuare il percorso incredibile in campionato. E loro hanno risposto presente. Lo faranno anche per la Supercoppa.

LAZIO, LE PAROLE DI LUIS ALBERTO

LAZIO, LE PAROLE DI INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE