Lazio, i giocatori più impiegati nell'ultimo decennio: la classifica del CIES

La Lazio continua a crescere, e nel percorso degli ultimi anni ha trovato dei punti di riferimento. Ci sono giocatori che sono diventati, per meriti indiscutibili, pedine indispensabili nello scacchiere biancoceleste. Il Cies Football Observatory ha stilato una classifica particolare, relativa ai calciatori più impiegati dal 2010. Per quanto riguarda la Lazio, Stefan Radu ha conquistato il primo posto: ben il 62.5% di minuti trascorsi in campo. Dietro di lui si piazza Senad Lulic (59.8%), poi Federico Marchetti (42.3%) e Marco Parolo (42%). Allargando il dato su scala europea, è invece Steve Mandana a trionfare con l'84.2%. Secondo posto per Lionel Messi con una percentuale di 83.4%. Radu si posiziona, considerando i 5 maggiori campionati europei, in 23esima posizione.

