Lazio, Inzaghi per la prima volta affronta la Juventus da terzo. E l'Olimpico è un fortino...

L'attesa per Lazio - Juventus aumenta con il trascorrere delle ore. La smania di vedere in campo le due squadre è dovuta anche a una situazione di classifica tutt'altro che usuale. I biancocelesti sono terzi in solitaria, la Juventus si è vista scavalcare dall'Inter e occupa ora il secondo posto. C'è un dato da segnalare, come riporta l'odierna rassegna stampa di Radiosei: da quando guida la panchina della Lazio, Inzaghi non ha mai affrontato la Juventus forte della terza posizione in classifica. Nelle ultime sette giornate di campionato, addirittura il club capitolino ha fatto meglio dei bianconeri. Sono infatti 19 i punti portati a casa, contro i 17 della Juventus. L'Olimpico, inoltre, è diventato un fortino impenetrabile: chi si presenta sul rettangolo verde nella Capitale sa bene che dovrà affrontare un'estenuante battaglia. Lo dicono le statistiche: nelle ultime 8 partite la Lazio non è mai caduta tra le mura amiche. Inoltre, le 8 gare considerate rappresentano la striscia positiva più lunga dell'era Inzaghi. Da Lazio - Bologna (3-3) del 20 maggio scorso, a Lazio - Udinese di domenica scorsa, un periodo florido all'ombra del Colosseo. Proprio valutando il percorso interno si può stilare un'altra classifica. La Juventus è prima con 19 punti casalinghi conquistati, ma subito dopo ci sono Immobile e compagni con 17. Terza l'Inter, a quota 16. Insomma, sabato è sempre più vicino. Sognare non è proibito: i numeri parlano chiaro.

