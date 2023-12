Lazio, i numeri in trasferta sono terrificanti: la media è da retrocessione

TUTTOmercatoWEB.com

Il fattore casa è da sempre un alleato non da poco per le squadra di calcio. L'apporto del pubblico, la conoscenza del campo e la familiarità con l'ambiente sono veri e proprio punti di forza che vengono a mancare nel momento in cui si gioca lontani dalla propria città. Quest'anno, però, per la Lazio sembra essere diventato una vera e propria salvezza. La squadra di Maurizio Sarri, infatti, su 21 punti conquistati in campionato ne ha ottenuti 14 allo Stadio Olimpico, mentre solo i restanti in giro per l'Italia. Un dato che se analizzato al contrario fa emergere da sotto il tappeto un polverone fastidioso e preoccupante.

I NUMERI - Andando a osservare i numeri dei biancocelesti in trasferta, infatti, ci si rende conto facilmente che lontano dalla mura amiche Immobile e compagni vanno in crisi. I capitolini solo in 3 occasioni su 8 totali sono stati in grado di tornare a Roma con dei punti in tasca. Il pareggio di Verona, andato in scena ieri al Bentegodi, è il primo in una stagione che li ha visti trionfanti nel ruolo di ospiti solo due volte: lo scorso 2 settembre a Napoli e la seconda, un po' più recente, contro il Sassuolo.

UNA MEDIA DA BASSA CLASSIFICA - In questo scenario macabro i numeri condannano ampiamente il rendimento esterno della Lazio. I 7 punti raccolti equivalgono a una media di 0,8 a partita, raramente a Roma si è vista una squadra con questi numeri, non così distanti da quelli di squadre che oggi lottano per posti in classifca ben diversi rispetto all'obiettivo e alle ambizioni di una società come quella biancoceleste. Starà a Sarri, come si ripete da tempo, invertire la rotta. Ogni partita che passa è una chance in meno di risalire: il tempo a disposizione non è più così tanto.

Pubblicato il 10-12 alle 08:45