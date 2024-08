Lazio, i primi minuti sono amari: il dato è inequivocabile

Serata amara per la Lazio che nella seconda giornata di campionato ha incassato la prima sconfitta della stagione, evidenziando tutte le crepe che si erano intraviste in occasione della sfida col Venenzia. C'è un dato in particolare che salta all'occhio ed è legato all'approccio della squadra alle partite. In entrambe le gare i biancocelesti sono andati sotto subendo gol nei primissimi minuti, riuscendo nell'impresa di prendere gol anche nella ripresa in terra friulana. In totale, quindi, le aquile hanno subito gol in tre dei quattro tempi giocati. Nel dettaglio, all'Olimpico la rete di Andersen è arrivata dopo soli 3' dal calcio d'inizio, stessa situazione al Bluenergy Stadium con quella di Lucca al 5' del primo tempo e quella di Thauvin al 4' della ripresa.

