Lazio, i tifosi approvano James Rodriguez: sui social è partito il tam tam

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato della Lazio in entrata, dopo l’annuncio di Castrovilli, è stato momentaneamente messo in pausa per lasciare spazio alle uscite che ora rappresentano la priorità. Manca ancora un po’ alla fine della finestra di trasferimenti e il popolo biancoceleste sogna il grande colpo che possa accendere l’estate. Dopo aver visto sfumare Greenwood, approdato al Marsiglia, ora il desiderio è James Rodriguez. Il colombiano, svincolato dal San Paolo, ha brillato in Copa America con la Colombia e spera di poter tornare a giocare in Europa.

I tifosi incrociano le dita e si augurano di poterlo accogliere quanto prima, nel frattempo hanno già iniziato il tam tam via social mostrando la loro approvazione nei suoi confronti. “Vieni alla Lazio” è uno dei messaggi più frequenti che si leggono sotto i suoi ultimi post, “Ti aspettiamo” è un altro, “La Capitale ti aspetta” e tanti cuori bianchi e celesti fanno da contorno.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE