Lazio, i tifosi contro il Bayern chiedono solo una cosa: "Onorate la maglia!"

Alla Lazio non viene chiesto certo di ribaltare il match dell'andata. Questa sera contro le stelle del Bayern Monaco la richiesta da parte dei tifosi è solo una: vendicare la brutta figura dell'anda all'Olimpico, onorare la maglia e uscire sì ma a testa alta dalla competizione. I ragazzi di Inzaghi hanno un compito arduo, quello di farsi rispettare in terra tedesca nonostante i valori in campo siano certamente sbilanciati. Così i supporters biancocelesti sui social hanno iniziato a scrivere da ieri: "Onorate la maglia, la storia e tifosi della Lazio", "Daje, facciamoci rispettare!", "Giocate senza paura" e ancora "Testa e cuore!". Insomma si può perdere, essere eliminati contro i più forti del mondo ma mai senza lottare.

